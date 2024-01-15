Людей просят ограничить передвижение по открытой территории.

Враг не прекращает давить на мирное население и старается как можно больше навредить жизни людей, обстреливая социальную инфраструктуру, жилой сектор, критическую инфраструктуру. Об этом рассказала во время брифинга начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг концентрирует свои усилия на жилом фонде и сейчас обстреливает реактивными системами залпового огня, тяжелой артиллерией. Реже - минометами, потому что фактически минометные расчеты удалось отбросить уже максимально далеко, а расстояние не позволяет достигать территории правого берега. Очень на малом количестве участков это возможно, но время от времени применяет враг танки в направлении прибрежных населенных пунктов", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, преимущественно захватчики пытаются использовать беспилотные летательные аппараты, к которым прикрепляются осколочные боеприпасы. Именно такое поражение очень опасно, поскольку его трудно предупредить. Как отметила спикер, враг направляет беспилотники со взрывчаткой на гражданские машины, машины спасателей, полиции и "скорой". В связи с этим местным жителям рекомендовано минимизировать свое передвижение по открытой территории и быть максимально осторожными.

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"Враг поставил целью держать количество обстрелов на отметке 100 плюс для того, чтобы очень плотно укрывать огнем правый берег и всю его инфраструктуру - для предотвращения поддержки левого берега (где подразделения ВСУ расширяют плацдарм – УНИАН)", - рассказала Гуменюк.

В Силах обороны юга уточнили, что за прошедшие сутки враг применял 13 FPV-дронов и сбросил с БпЛА различных модификаций 12 осколочных боеприпасов по Тягинке, Станиславу, Бериславу, Михайловке, Кизомису, Днепровскому, Ивановке, Золотой Балке на Херсонщине и Солончаках на Николаевщине. В результате применения ударных дронов и разрывных боеприпасов в Станиславе ранены 4 гражданских. Поврежден пожарный автомобиль.

Также враг 8 раз бил из артиллерии по Херсону, дважды по Станиславу. Обстреляны Никольское, Чернобаевка, Садовое, Тягинка, Ингулец, Ивановка на Херсонщине. Во время артиллерийских обстрелов повреждены многоэтажный дом, 4 административных здания, более двух десятков частных домов, магазин, котельная и гараж.

По данным Херсонской ОВА, в результате вражеских обстрелов с момента деоккупации Херсонщины ранения получил 1981 человек из них 85 детей, погибло более 400 человек.

Сейчас, по данным местных властей, на деоккупированной части Херсонщины повреждено или разрушено около 22 тысяч гражданских объектов, а в Херсоне повреждено около 50% многоэтажек.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, на юге, в частности на левобережье Херсонщины, ситуация остается сложной. В районе населенного пункта Крынки продолжаются ожесточенные бои. Фактически село уже не имеет ни одного не разрушенного здания.

Тем временем Россияне бьют по гражданским целям на правом берегу. Сегодня агрессор попал в пункт экстренной медицинской помощи, а вчера - в пункт базирования спасателей.

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