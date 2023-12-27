Захват россиянами Марьинки последовал за несколькими месяцами незначительных успехов и не является результатом быстрого механизированного российского наступления.

Вероятный захват Марьинки российскими оккупантами представляет собой ограниченную тактическую выгоду и не предвещает какого-либо значительного в оперативном отношении продвижения.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На кадрах с геопривязкой видно, что российские войска продвинулись в северных районах Марьинки. "По оценкам ISW, российские войска, скорее всего, контролируют большую часть, если не всю Марьинку, несмотря на то, что визуального подтверждения полного захвата Марьинки россиянами по состоянию на 26 декабря еще не наблюдалось", - говорится в отчете.

Аналитики отметили, что российский президент Владимир Путин заявил, что захват Марьинки позволит российским войскам оттеснить ВСУ от оккупированного Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских сил.

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"Небольшой и полностью разрушенный город не дает российским оккупантам надежного плацдарма для проведения дальнейших наступательных операций. Марьинка расположена менее чем в километре от линии фронта и украинские силы уже давно укрепили многие близлежащие населенные пункты, которые российские войска также пытаются захватить", - говортся в отчете.

Аналитики отметили, что с 24 февраля 2022 года российские войска продвинулись в Марьинку примерно на 3 км вглубь, и нет никаких признаков того, что скорость продвижения российских войск к следующим населенным пунктам, определенным как тактические российские цели, будет быстрее, особенно с учетом темпов истощения.

"Захват Марьинки Россией последовал за несколькими месяцами незначительных успехов и не является результатом внезапного быстрого механизированного российского наступления. С весны 2022 года российские войска не проводили ни одной наступательной операции, которая привела бы к быстрому и механизированному наступлению, а возможности России по проведению механизированного маневра, необходимого для такого наступления, серьезно ухудшились. Российские войска недавно продемонстрировали отсутствие этих возможностей в неудавшихся волнах массированных механизированных атак с целью захвата Авдеевки и эти наступательные операции привели к потерям бронетехники, что побудило российское командование перейти к наземным атакам с использованием тяжелой пехоты", - объяснили ситуацию в Институте.

Там добавили, что для ведения быстрой маневренной войны также требуются боеспособные механизированные подразделения, а российские подразделения, участвовавшие в захвате Марьинки, в основном представляли собой элементы плохо обученных и менее эффективных подразделений "ДНР".

"Российские войска вряд ли смогут совершить быстрое оперативное наступление из Марьинки, а сообщения о захвате Россией населенного пункта создают условия для дальнейших ограниченных тактических успехов", - подытожили эксперты.

Ситуация в Марьинке

25 декабря российские СМИ распространили информацию, о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки.

В то же время спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются, говорить о ее полном увлечении некорректно. По его словам, наши военные находятся в административных границах Марьинки.

В связи с этим в разведке отметили, что оккупанты в данное время контролируют большую часть городской застройки, а под контролем ВСУ остаются небольшие территории на западной окраине города.

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