В то же время, силы обороны Украины полностью уничтожили 6 вражеских танков и еще 2 значительно поразили, уничтожили САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор".

На Таврическом направлении российские захватчики увеличили атаки с привлечением бронетехники.

Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Тарнавский отметил, что украинскими силами уничтожена вражеская самоходная артиллерийская система "Гиацинт-С" и поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор".

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"Оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники - полностью уничтожено 6 российских танков, еще два - получили значительные повреждения", - добавил бригадный генерал.

По его словам, в операционной зоне "Таврия" враг нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.

В то же время, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 386 человек и 67 единиц военной техники", - сообщил Тарнавский.

В частности, речь идет о 8 танках, 7 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 средстве противовоздушной обороны, 27 БпЛА, 5 автомобилях и 4 единицах специальной техники. Также, уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, разведка Британии оценила попытки России окружить Авдеевку как одна из ключевых сейчас задач для российских захватнических войск в Украине. В России у Авдеевки ограничены территориальные достижения за счет огромных потерь.

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