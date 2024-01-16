На Таврическом направлении российские захватчики увеличили атаки с привлечением бронетехники.
Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.
Тарнавский отметил, что украинскими силами уничтожена вражеская самоходная артиллерийская система "Гиацинт-С" и поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор".
"Оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники - полностью уничтожено 6 российских танков, еще два - получили значительные повреждения", - добавил бригадный генерал.
По его словам, в операционной зоне "Таврия" враг нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.
В то же время, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.
"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 386 человек и 67 единиц военной техники", - сообщил Тарнавский.
В частности, речь идет о 8 танках, 7 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 средстве противовоздушной обороны, 27 БпЛА, 5 автомобилях и 4 единицах специальной техники. Также, уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
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