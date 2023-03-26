Поддерживать жизнедеятельность города больше не представляется возможным.

Из Авдеевки решено эвакуировать сотрудников коммунальных служб. Населению, которое все еще остается в городе, тоже рекомендуют выехать. Об этом заявил глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или… на совершенно разрушенную рашистами Марьинку", – заявил он.

Чиновник отметил, что россияне изо дня в день превращают Авдеевку в лунный пейзаж, поэтому коммунальщиков, которые до последнего пытались поддерживать жизнедеятельность города, решено эвакуировать.

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"Так что сейчас не прошу, настоятельно рекомендую уехать из Авдеевки, ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались!" – заявил Барабаш.

Ситуация вокруг Авдеевки

После провала операции по окружению Бахмута российская армия переместила фокус своего внимания на Авдеевку. Во второй половине марта агрессор активизировал попытки окружить этот город, который не поддается ему с 2014 года.

Ежедневно сам город тоже подвергается интенсивным ракетным и артиллерийским обстрелам, в результате чего страдает гражданская инфраструктура. Удары наносятся в том числе по жилым домам.

По словам главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, в результате боевых действий россияне практически уничтожили Авдеевку.

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