Как вспоминает воин, на штурм Попасной оккупанты бросили огромное количество сил – морскую пехоту, подразделения силовых структур, ЧВК.

Более двух месяцев военнослужащие Королевской бригады держали оборону Попасной. Как рассказал артиллерист Владимир, это было самое сложное направление, на котором ему пришлось воевать за почти полгода полномасштабной войны в Украине.

Воспоминания украинского воина опубликовали на официальной странице в Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.

По словам защитника Украины, на штурм Попасной россияне бросили огромное количество сил – морскую пехоту, подразделения силовых структур, ЧВК.

"На Попасную шли мощные колонны техники. Тактика врага не изменилась со времен Второй мировой войны – он в буквальном смысле давил количеством, продвигался вперед по телам своих погибших, не останавливаясь. Засылают, например, 500 бойцов, мы их бьем, следом за ними сразу идут еще 500", – вспоминает адские дни Владимир. - "Мы, соответственно, сдерживали их нашествие, не давали зайти в город".

Задачей артиллерии была поддержка действий пехоты.

"Отбивали колонны, препятствовали подвозу обеспечения для подразделений врага и их продвижению по городу", – рассказывает артиллерист. - "Количество уничтоженной российской техники не было когда считать, если честно. Мы поражали по 40-50 целей в день – танки, БМП, БТР, легковые машины".

Королевские пехотинцы делали иногда невозможное, чтобы украинский флаг развевался над Попасной. Сдерживали бешеный натиск сверхусилиями людей.

"Все бойцы показали себя героями. Мои ребята вытаскивали машины из-под обстрелов, ремонтировали их фактически под взрывами. Наводились, стреляли, по ним сразу же прилетало, но они снова и снова шли в бой несмотря на превосходящие силы противника", – говорит Владимир.

Но в конце концов враг нашел уязвимое место и прорвал оборону.

"Нам пришлось отходить на более выгодные рубежи. Не буду скрывать, горько было покидать город. Но мы понимали, что нужно сохранить пехоту, чтобы впоследствии пойти в контрнаступление и освободить от российской оккупации все наши города и села. И мы это сделаем обязательно", - убежден воин.

Как сообщал УНИАН, 8 мая военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Попасной уже нечего защищать, позиции разбиты артиллерией, авиацией противника, поэтому ВСУ отошли на новый, обустроенный рубеж, более выгодный.

Ранее, как сообщал УНИАН, на Луганщине вблизи Попасной бойцами 24 ОМБр был ликвидирован отряд "вагнеровцев".

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