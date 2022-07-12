Примерно 150 человек еще осталось в Попасной.

Люди с оккупированных территорий умоляют россиян, чтобы их эвакуировали.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил городской голова Попасной Николай Ханатов.

"Я знаю информацию не только из Попасной, но и от местных жителей, что люди просто умоляют уже россиян, чтобы их эвакуировали. Но это не делается", - сказал Ханатов.

По его словам, в Попасной оставалось около 150 человек. Сколько сейчас сто процентно неизвестно. Всего Попаснянская община насчитывала примерно 30 тысяч человек.

"Я слышу даже из оккупационных властей, что они призывают Путина "помоги деньгами", чтобы вывести людей, потому что у нас в Луганской, Донецкой так называемой республике нет денег и он не помогает. И они уже обижены на него, что он все это начал, а поддержки сейчас нет той, на которую они рассчитывали", - добавил Ханатов.

Как сообщал УНИАН, из Донетчины эвакуировались более миллиона местных жителей, сейчас в регионе остались около 340 тысяч местного населения. По данным ОВА, лишь 20,4% жильцов остались в своих домах, все остальные уже эвакуировались в безопасные места.

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