Вооруженные силы Украины отошли от разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"К сожалению, наши войска действительно отошли немножечко от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, мины и артиллерия. Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более прочные позиции, которые готовились заблаговременно", - сказал он.
Также Гайдай отметил, что сейчас идут тяжелые бои на направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горской громады, в которую входят такие населенные пункты, как Тошковка, Катериновка, Золотое-4.
Напомним, рано утром 24 февраля Россия ворвалась в Украину.
Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом в ряде населенных пунктов атаковал мирных жителей. Позже оккупанты пошли в наступление на части востока Украины.
6 мая стало известно, что враги стирают Попасную с карты Луганской области.
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