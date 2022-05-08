Украинская армия немножечко отошла от Попасной, отметил глава Луганской ОВА.

Вооруженные силы Украины отошли от разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немножечко от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, мины и артиллерия. Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более прочные позиции, которые готовились заблаговременно", - сказал он.

Также Гайдай отметил, что сейчас идут тяжелые бои на направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горской громады, в которую входят такие населенные пункты, как Тошковка, Катериновка, Золотое-4.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия ворвалась в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом в ряде населенных пунктов атаковал мирных жителей. Позже оккупанты пошли в наступление на части востока Украины.

6 мая стало известно, что враги стирают Попасную с карты Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: