Военный эксперт подчеркнул, что ВСУ отошли от Попасной заблаговременно.

Украинские войска отошли от Попасной, однако это никоим образом не говорит об успехах вражеских войск.

Об этом в интервью НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Попасная имеет значение, потому что это продвижение российских войск в направлении Северодонецка и выполнение ими тех боевых задач, которые были поставлены. Мы отошли из соображений того, что там уже нечего защищать, позиции разбиты артиллерией, авиацией противника. Поэтому мы отошли на новый, обустроенный рубеж, более выгодный для нас", - заявил эксперт.

Жданов подчеркнул, что ВСУ отошли от Попасной заблаговременно.

"Мы заблаговременно самостоятельно отошли — не под огневым воздействием, не оставляя наспех позиции в Попасной", - отметил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.

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