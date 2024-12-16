В частности, это может зависеть от того, как быстро военные из Северной Кореи будут погибать в боях с Силами обороны Украины.

Сейчас такой момент не наступил, чтобы Северная Корея отказалась отправлять солдат в поддержку войны Российской Федерации против Украины.

Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на "Радио NV".

В частности, у него спросили, что можно сказать об уровне выучки и подготовки солдат из Северной Кореи, которые участвуют в боях на Курщине.

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"Возможно теперь настал момент, когда российское командование увидело, что надо их бросать в бой, потому что надо сделать быстрый результат", - сказал Ступак.

Также у него спросили, если выяснится, что северокорейские военные не в состоянии выполнять возложенные на них задачи, как это повлияет на ситуацию в Курской области.

"Мое личное предположение, в случае, если они будут действительно погибать быстро, не так, как это запланировано - понимают и в Кремле, и в Пхеньяне, что они будут погибать, это же солдаты. Если они будут умирать гораздо быстрее, интенсивнее, чем это было запланировано, то может возникнуть такая ситуация, когда в Пхеньяне... скажут, что не настолько нужны ваши самолеты, как ранее сообщалось, что им передали и МиГи и Сушки в обмен на этих солдат - что нам солдаты дороже, потому что мы можем сейчас вам отправить десять (тысяч), потом еще десять, и наша армия больше не станет, она станет только меньше и вообще нам это не нужно. Могут объявить, что мы возвращаемся назад", - предположил Ступак

В то же время, эксперт отмечает, что сейчас уровень потерь среди солдат из Северной Кореи не так высок, чтобы принимать такое решение.

Вместе с тем, он объяснил высокую интенсивность атак на Курщине.

"Мое объяснение политическое - необходимо сделать результат. И когда мы увидели эту ораву северокорейских солдат, и казалось, что же вы делаете, это же суицид какой-то, коллективный?" - Нет, они делают. Есть команда, я понимаю, что есть сроки. Мы предполагали ранее, что это может быть и 31 декабря... или 20 января, или возможно позже. Но, сроки какие-то установлены и они очень сильно подпирают российское командование, поэтому вот такие штурмы, вот такое количество боестолкновений мы будем видеть и дальше, будет расти", - сказал Ступак.

Использование солдат КНДР в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Главное управление разведки Украины Министерства обороны Украины распространило информацию, что Россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях в Курской области, и они уже понесли первые потери.

На одной из позиций бойцы ВСУ "накрыли" военнослужащих армии КНДР FPV-дронами, ориентировочные потери составляют около 200 человек.

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