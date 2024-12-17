Часть северокорейских солдат, отправленных в РФ, уже были убиты на территории Курской области России.

В США подтверждают, что военные КНДР на территории Курской области РФ уже несут потери. В то же время потенциальная переброска северокорейских солдат на территорию Украины будет считаться усилением эскалации, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Северокорейские солдаты, которые были развернуты под Курском, являются законными целями. Они вступили в войну, и как комбатанты являются законными целями для украинских военных", – заявил он во время брифинга, комментируя информацию о гибели солдат из КНДР в войне РФ против Украины.

По его словам, в США осведомлены о том, что часть военнослужащих, которых Пхеньян направил в Россию, была убита в боях на территории Курской области РФ.

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"И если они пересекут границу с Украиной, это будет считаться дополнительной эскалацией со стороны правительства России, а также со стороны правительства Северной Кореи", – акцентировал представитель Госдепа США.

Участие войск КНДР в войне России против Украины

Осенью стало известно, что Северная Корея отправила в Россию несколько тысяч своих военнослужащих для участия в войне против Украины. Они уже участвовали в боях и понесли первые потери.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

Впоследствии в разведке рассказали, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери. Речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными.

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