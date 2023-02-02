Петр Черник отметил, что украинцы пережили "ракетное цунами".

Российская Федерация имеет еще ракетный потенциал для ударов по Украине. Речь идет о зенитных ракетных комплексах С-300.

"Они будут их применять, но вместе с тем Украина пережила просто ужасное ракетное цунами - более 6000 пусков их неядерных ракет вместе с "Шахедами", - рассказал военный аналитик полковник Петр Черник во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

При этом он указал, что оккупантам не удалось сломить дух сопротивления украинцев, которые хотят жить свободно и вырваться из азиатско-монгольского тиранически-политического мира.

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"Вместе с тем, осознавая, что эта война экзистенциальна – "или они нас, или мы их", россияне чуть ли не единственную правду говорят на своих информационных площадках, что после своего классического военного поражения их не будет, они будут биться насмерть, а значит, нам еще выдыхать очень рано", - подытожил Черник.

ЗРК С-300 - чем известны комплексы

Зенитно-ракетные комплексы С-300 - могут поражать различные цели на расстоянии от нескольких до 200 километров. Их обычно используют для защиты крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления.

В то же время российские оккупанты часто применяют ЗРК С-300 для ударов по мирным городам Украины. Так, 1 февраля россияне ударили по жилому дому в Краматорске, в результате чего с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома.

Из-под завалов дома удалось достать тела трех погибших, травмированы 18 человек, из них 8 человек госпитализированы, а 2 человека спасены.

По данным Министерства внутренних дел, по Донецкой области оккупанты ударили "Искандерами-К", С-300, "Градами", "Смерчами", артиллерией и танками - пострадали 10 населенных пунктов.

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