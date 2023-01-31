У РФ дефицит ракетных систем, отметил эксперт.

Россия испытывает дефицит зенитных ракетных комплексов С-300.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что из-за нехватки ЗРК для защиты стратегических объектов россияне стягивали комплексы с севера, Дальнего Востока и даже флота.

"На линии фронта уже С-300 не хватает… Дефицит покрыть нечем, потому что с хранения снимать нечего. Надо организовывать ремонт для того, чтобы их поставить в строй. Но сегодня восстановление или снятие с хранения комплексов С-300 не отмечено", - заявил он.

Также Жданов уверен, что на территорию Украины не попал ни один ЗРК С-400, а комплексы С-500 - до сих пор в разработке.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко сделал вывод, что у России острый дефицит авиационных ракет большого радиуса действия, таких как Х-59.

ЗРК С-300 - что известно о комплексах

ЗРК С-300 - семейство зенитно-ракетных комплексов, способных поражать различные цели на дальностях: от нескольких километров до 75-200 километров.

Комплексы предназначены для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

Вместе с тем российские войска регулярно применяют ЗРК С-300 для террора, обстреливая ими мирные украинские города.