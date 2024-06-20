Алексей Гетьман объяснил, что ракетами невозможно уничтожить все войско, которое стянула РФ к границе с Украиной, но есть ряд важных целей для поражения.

Удары по российскому приграничью ухудшат возможности оккупантов для наступления, но не остановят РФ. Об этом заявил военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Киев24.

В частности его спросили, может ли разрешение на удары западным вооружением по РФ стать предохранителем, чтобы россияне не совершали попыток наступления на Сумщину.

"Нет, вряд ли. Мы просто ухудшим их возможности для группировки, для перемещения войск", - ответил эксперт.

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Военный аналитик отметил, что переданными нам от США и других партнеров ракетами невозможно уничтожить все войско, которое стянула РФ к границе с Украиной, но можно будет поразить такие важные цели как штабы, центры связи, ПВО, что усложнит врагу реализацию планов возможного наступления.

Гетман объяснил, что войска россиян относительно рассеяны по значительной территории, накрыть которую ракетами нереально, потому что для этого их надо очень большое количество. Так же распылена техника.

"Эти ракеты можно использовать по штабам, по передвижению техники, по центрам связи, по средствам противовоздушной обороны. Да, это ухудшит возможность россиян для наступления. Им придется перестраивать свои планы по наступательным действиям, но не отменять...", - отметил он.

По словам аналитика, по штабам важно бить, потому что управлять подразделениями можно с расстояния 50-100 км. А если мы можем бить на такое расстояние, то штабы придется отодвигать дальше.

"Но управление, это не только по телефону или радиосвязи, должен быть также контакт непосредственный в реале. Управлять фронтом с расстояния 200-300 км - крайне трудно, почти невозможно. И это даст нам преимущество. Разрешение - это очень серьезно, это эффективно, это очень важно. Просто не надо бросаться в крайности, что нам дали разрешение и мы сейчас уничтожим всю российскую армию. Не уничтожим", - подчеркнул Гетьман.

Он также отметил, что важными объектами для ударов являются литейные площадки россиян. Но для их поражения Украине нужны ракеты большой дальности, которых пока у нас нет.

"Не столько посадочная полоса, сколько системы связи, навигации в аэропорту, места, где хранятся непосредственно самолеты. Если бы у нас были "Тамагавки", мы бы не стреляли по Кремлю или по Москве, мы бы стреляли по аэродромам, где находятся бомбардировщики Ту-95... Но даже разговоры пока не идут о том, чтобы нам передали действительно дальнобойные ракеты. Потому что то, что мы называем "дальнобойные", не является дальнобойными. В международной классификации те ракеты, которые летают до 500 км - считаются оружием малой дальности. То что летает от 500 до 1 тыс - средней, и большой дальности - на более 1 тыс км. А мы называем ракеты малой дальности ракетами большой дальности. Нам передали ракеты малой дальности", - подчеркнул Гетьман.

Запад снял запрет на удары по РФ западным вооружением

Как сообщал УНИАН, США, а затем еще ряд стран объявили недавно, что дают разрешение Украине на использование их оружия для поражения военных объектов на территории РФ. Однако в США озвучили определенные условия, в частности, речь шла о предоставленной возможности наносить удары американским оружием по территории России вблизи Харьковской области.

Сегодня же в Белом доме проинформировали, что позволили Украине бить по россиянам еще с одного направления, а значит Силы обороны получили разрешение применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей.

По словам старшего директора по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкла Карпентера, эти действия приведут к тому, что Россия будет лишена возможности накапливать свои войска на собственной стороне границы.

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