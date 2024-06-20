Так Россия будет лишена возможности приютить свои войска на собственной стороне границы, отмечают в США.

В Белом доме официально подтвердили разрешение для Сил обороны применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей.

"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению американского оружия позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области", - цитирует Укринформ старшего директора по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкла Карпентера.

По его словам, эти действия приведут к тому, что Россия будет лишена возможности накапливать свои войска на собственной стороне границы.

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Разрешение бить по территории РФ - последние новости

Недавно США разрешили украинским военным наносить удары американским оружием по территории России вблизи Харьковской области. В Штатах считают, что это поможет остановить вражеское наступление на регион.

Так, председатель комитета национальной обороны парламента Эстонии Калев Стойческу объяснил, зачем Украине бить по РФ. По его словам, такие удары ограничивают способность врага атаковать украинские города и военных.

"На мой взгляд, должна быть только одна красная линия. Если Россия нападет на НАТО, мы ответим и правила игры будут другими. Территория России - не священная корова. Территория агрессора - законная цель", - подчеркнул он.

Кроме того, бить по россиянам своим оружием позволила и Германия. Канцлер страны акцентировал, что Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию, свои города и граждан. Это касается и таких нападений, как в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе", - заявил Шольц.

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