Украинская авиация нанесла ряд ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава и военной техники, отметили в Генштабе.

В течение суток, 12 марта, Силы обороны Украины поразили пункт управления и два склада боеприпасов российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что в течение суток наша авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

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Утром 13 марта Генштаб ВСУ сообщил, что россияне несмотря на значительные потери продолжают наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Марьинском и Лиманском направлениях. На этих направлениях украинские воины за минувшие сутки отразили 102 вражеские атаки.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют 159 090 захватчиков. Кроме того, ликвидировано много техники противника, в том числе 3 466 танков.

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