В Красногоровке продолжаются жесткие бои, отметил главнокомандующий ВСУ.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские оккупанты не оставляют попыток захватить Макеевку и Стельмаховку, пытаются взять под контроль острова поймы левого берега реки Днепр и атакуют позиции наших воинов в Клещиевке и Ивановском.

О ситуации на фронте рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и отметил, что работает на самых горячих участках восточного фронта. По его словам, фактически по всему фронту происходят активные боевые действия, которые имеют разную интенсивность.

"Враг не учитывает довольно высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Зализного, Пивничного, Часового Яра", - добавил главнокомандующий.

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на востоке украинского государства, получают достойный отпор от наших воинов и несут колоссальные потери. Общие потери РФ на 21 июля 2024 года составляли примерно 566 710 противников.

По сведениям аналитиков DeepState, россияне недавно смогли продвинуться на Донбассе, в том числе в населенных пунктах Зализное и Нью-Йорк, которые находятся в Бахмутском районе Донецкой области.

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