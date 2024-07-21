Силы обороны уничтожили 46 ББМ, 44 артсистемы и 9 танков за сутки, - Генштаб

Потери России в живой силе превысили 566 тысяч солдат.

Вооруженные силы Украины в течение минувших суток, 20 июля, обезвредили 1100 российских солдат на поле боя.

Как сообщает Генштаб, потери России в войне в живой силе достигли уже 566 710 человек. Техники и вооружений враг также недосчитается - Силы обороны уничтожили:

танков - 8266 (+9);

боевых бронированных машин - 15963 (+46);

артиллерийских систем - 15586 (+44);

РСЗВ - 1121 (+0);

средства ПВО - 896 (+1);

самолетов - 362 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12402 (+52);

крылатые ракеты - 2401 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 21036 (+68);

специальная техника - 2616 (+9).

Война в Украине - последние новости

Как сообщили аналитики DeepState, российские оккупационные войска захватили село Прогресс Донецкой области. Бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля и "фактически последние 3 месяца удавалось относительно успешно отбивать атаки врага, хоть потери позиций периодически были".

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Также их эксперты отмечали, что россияне продвинулись в Красногоровке, у Лозоватского, Новоалександровки и Андреевки Донецкой области, а также в Песчаном на Харьковщине.

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