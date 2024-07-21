Силы обороны уничтожили 46 ББМ, 44 артсистемы и 9 танков за сутки, - Генштаб

Вооруженные силы Украины в течение минувших суток, 20 июля, обезвредили 1100 российских солдат на поле боя.
Как сообщает Генштаб, потери России в войне в живой силе достигли уже 566 710 человек. Техники и вооружений враг также недосчитается - Силы обороны уничтожили:
- танков - 8266 (+9);
- боевых бронированных машин - 15963 (+46);
- артиллерийских систем - 15586 (+44);
- РСЗВ - 1121 (+0);
- средства ПВО - 896 (+1);
- самолетов - 362 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12402 (+52);
- крылатые ракеты - 2401 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 21036 (+68);
- специальная техника - 2616 (+9).
Война в Украине - последние новости
Как сообщили аналитики DeepState, российские оккупационные войска захватили село Прогресс Донецкой области. Бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля и "фактически последние 3 месяца удавалось относительно успешно отбивать атаки врага, хоть потери позиций периодически были".
Также их эксперты отмечали, что россияне продвинулись в Красногоровке, у Лозоватского, Новоалександровки и Андреевки Донецкой области, а также в Песчаном на Харьковщине.