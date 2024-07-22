Генштаб ВСУ не комментировал это заявление.

Аналитики DeepState обновили карту боевых столкновений, сообщив о продвижении российских захватнических войск.

Оккупанты не оставляют попыток захватить украинские территории. В Telegram-канале проекта отмечается, что россиянам удалось продвинуться в населенных пунктах Нью-Йорк и Железное (Бахмутский район Донецкой области).

Также аналитики сообщают о продвижении армии РФ возле Пантелеймоновки и Калиновки. В Генеральном штабе эту информацию не подтверждали.

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Ситуация на фронте

Согласно последней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, за сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений с российской армией. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском, Харьковском и Купянском направлениях.

На Лиманском направлении россияне совершили шесть атак в районах Макеевки и Тернов, на Северском - пять раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений, еще пять - вблизи Северного, Торецка и Железного на Торецком. Три атаки украинские защитники отбили, продолжаются бои в двух локациях.

На Кураховском направлении ВСУ отбили пять атак, наиболее активными оккупанты были в районе Красногоровки и Парасковиевки. Также захватчики трижды осуществляли штурмы вблизи Роботино и Новоданиловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении они не оставляют попыток выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Один неудачный штурм отбили.

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