Ранее сообщалось, что Иран намерен передать указанные ракеты России.

Военный эксперт Александр Коваленко подробно рассказал об особенностях и известных характеристиках иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar большой дальности.

Как написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", указанные ракеты будут довольно непростой целью для украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Иранские баллистические ракеты Fateh-110: что известно

Согласно данным в открытых источниках, дальность полета ракеты Fateh-110 составляет до 300 километров, ее боевая часть может достигать до 600 килограммов.

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"Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. И именно Zelzal-1 даёт нам возможность представить себе, что такое Fateh-110 в её нынешнем виде, – отметил Коваленко. – Разработка Zelzal-1 сдвинулась с мертвой точки в Иране, обложенном санкциями и ограниченном ракетными технологиями, после того как Исламской Республике была осуществлена поставка китайских ракет CSS-8".

По словам эксперта, Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 километров, а масса боевой части около 500 килограммов. Кроме того, Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 "Луна-М".

"Таким образом, иранская ракетная программа – это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 "Луна-М" и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже не смотря на условную модернизацию", – резюмировал обозреватель.

Иранские баллистические ракеты Zolfaghar: что известно

Ракеты Zolfaghar – продолжение развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками, заявил Коваленко.

Дальность полета ракеты Zolfaghar – до 700 километров. Данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.

"Главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 килограммов, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер" в этом плане проще перехватывать, – предупредил эксперт. – Собственно, иранские ракеты – это нечто среднее между ТРК "Точка-У" и ОТРК "Искандер", со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнеры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями".

Иран поставит России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

СМИ сообщали, что Иран намерен передать России свои баллистические ракеты класса "земля-земля" для войны против Украины.

Отмечалось, что ракеты Fateh-110 и Zolfaghar уже готовятся на заводах.

Ракеты могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно.