Для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море.

Иран поставляет России беспилотники двумя путями - по воздуху и морем.

Как сообщили в "Центре национального сопротивления"(ЦНС), Иран активно поставляет РФ такие модели БпЛА: Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

Существует два пути перевозки дронов от производителя к пунктам назначения: воздушный и морской.

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Воздушным путем доставку дронов и инструкторов осуществляют следующие компании:

Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры);

Mahan Air (учредителем является "Некоммерческий институт Молала Мовахедіна");

Pouya Air (входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран);

Saha Airlines (Входит в состав военно-воздушных сил Ирана).

То есть речь идет о трех государственных авиакомпаниях и одной якобы частной. При этом, государственные компании подчинены военно-политическому руководству, что, несмотря на публичные заявления, доказывает полную поддержку вторжению РФ со стороны иранских властей.

Что касается частной, то частная она лишь условно. Ее основателем является Хосейн Мараши (бывший вице-президент Ирана). С конца 2011 года компания находится в санкционным спискам США за материальную и техническую поддержку КСИР, который по факту и контролирует авиаперевозчика и использует его в своих целях.

ЦНС отметил, только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнило пять грузовых рейсов по маршруту Тегеран-Москва. Большинство парка грузовых самолетов составляют российские Ил-76.

Для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань, или Махачкала.

Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахань ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии.

Россияне также активно вывозят украинское зерно судами в Сирию, по маршруту Севастополь-Тартус. В обратном направлении в контейнерах могут перевозить иранские дроны и комплектующие к ним с сирийской фабрики, хотя подтверждения этому пока нет.

В частности в Сирии россияне могут забирать иранские ракеты земля-земля Zolfaghar, которые базируются в Сирии. Также в этой стране есть завод по производству тех же дронов-камикадзе.

В общем, сейчас Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, поскольку местный "558-й авиаремонтный завод" во взаимодействии с компанией "Кванд ИС" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть прикрытием для использования иранских наработок, отмечают в ЦНС.

По предварительным данным Иран может производить до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита. Ввиду значительного запроса РФ на БПЛА обязательно будут задействованы все указанные производственные площадки и маршруты поставки, отметили в ЦНС.

Иранские дроны на войне против Украины

В июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которая используется его для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры Украины.

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