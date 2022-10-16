Первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах в Иране.

Иран планирует передать Российской Федерации баллистические ракеты класса "земля – земля" для войны против Украины. К такому выводу пришла разведка одного из союзных США государств.

США и Украину разведчики уже проинформировали. Об этом The Washington Post рассказали двое американских чиновников.

Отмечается, что первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах. Эти баллистические ракеты малой дальности могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км соответственно.

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По данным издания, Иран имеет один из крупнейших и самых разнообразных арсеналов ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке.

"Самые новые версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, которые позволяют операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели", – пишет газета.

Помощь Ирану в войне против Украины

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у иранской стороны тысячу дронов-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали теплоэлектростанцию.

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