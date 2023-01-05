Можно смело утверждать, что этот год будет победным, отметили в ГУР Минобороны.

Прогноз относительно войны в Украине начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, в котором говорится о позитивных сдвигах на фронте и серьезном наступлении ВСУ, базируется на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

Когда представитель разведки, а особенно глава разведки, говорит какие-то вещи, то это не касается прогноза, условно, погоды или гороскопа, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона.

"Это касается четкой информации, которая базируется на разведданных, на анализе ситуации на поле боя, международной ситуации. Поэтому, безусловно, слова Буданова о позитивных сдвигах на фронте - те, которые прозвучали еще летом о событиях осенью и во многих других случаях, - это информация, которая подтверждается жизнью и практикой", - сказал Юсов.

Видео дня

Он напомнил, что в свое время Буданов также предупреждал о полномасштабном вторжении.

"Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно через те внутренние процессы, которые происходят внутри РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным. Собственно, те месяцы, которые озвучены, для этого есть основания", - сказал представитель ГУР.

Юсов отметил, что некоторых процессов, которые сейчас происходят в России, мы пока не видим.

"Многие процессы, которые сейчас происходят на территории РФ, публично мы не видим. Но они уже идут, и скоро мы увидим их результат", - добавил он.

Прогнозы Буданова насчет войны с РФ - что надо знать

Как сообщал УНИАН, Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует в марте провести серьезное наступление на фронте.

Также он прогнозировал, что в этом году Украину ждет радость и победа в войне, а России "светит" трансфер власти. Руководитель ГУР Минобороны предупреждал, что даже после поражения РФ может запускать ракеты по приграничным районам.

Вас также могут заинтересовать новости: