Отмечается, что Россия может подтянуть свои резервы к границам Украины.

Российские оккупанты в начале 2023 года могут изменить тактику своих действий на поле боя.

Кроме того, ожидается подтягивания резервов врага к границам Украины, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По данным ГУР, первый этап мобилизации в России завершен. По словам Скибицкого, сейчас в России завершаются процедуры слаживания, проведения батальонных, ротных учений и на начало 2023 года они уже будут готовы к боевому применению.

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"Что мы ожидаем? Во-первых - это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введения части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий на отдельных направлениях и основной целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание тех временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ", - рассказал представитель разведки.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 106 тыс. 720 человек, из которых 760 - уничтожены за прошедшие сутки.

В ГУР рассказали, что в России возник дефицит баллистических ракет и заканчиваются запасы крылатых ракет "Калибр". Аналитики ISW считают, что Россия также не имеет достаточного запаса боеприпасов для поддержки масштабного наступления.

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