После победы в войне необходимо будет восстанавливать государство, отметил глава ГУР Минобороны.

Победа Украины в войне - это выход Вооруженных сил Украины на границы по состоянию на 1991 год.

РФ может и после этого делать пограничные обстрелы Украины и запускать несколько ракет в месяц, такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона.

"Практическая плоскость - в начале выход на админграницы 91-го года, дальше уже все остальное. Когда мы вышли на границы 91-го года, можно как после окончания Второй мировой войны 9 мая отмечать, ну, у нас будет какая-то другая дата", - сказал он.

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Буданов отметил, что это все же не является окончанием всех процессов войны.

"Далее же надо восстанавливать страну, дать ответ, что делать с людьми, которые 8 лет жили в оккупации, что делать с теми, кто воевал против... Остановит ли Россия свой террор? Они же могут дальше делать пограничные обстрелы и запускать 2-3 ракеты в месяц ...достаточно много есть вопросов", - добавил глава ГУР.

Война Украины с Россией - прогнозы

Кирилл Буданов прогнозировал, что в 2023 году Украину ждет радость и победа в войне с Россией. По его мнению, РФ в следующем году "светит" трансфер власти.

Ранее руководитель ГУР Минобороны говорил, что проигрыш России Украине - это уже решенный вопрос.

По прогнозу британской газеты Financial Times, война против РФ продлится весь следующий год, поскольку ни одна из сторон полномасштабного конфликта не захочет его замораживания.

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