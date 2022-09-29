Потери личного состава врага уточняются.

27 сентября в районе Токмака Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook относительно оперативной информации по состоянию на 06: 00.

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери.

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"27 сентября текущего года, на Запорожском направлении, в районе населенного пункта Токмак, Силы обороны уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава противника уточняются", - говорится в заметке.

Ситуация на фронте - что известно

27 сентября в Генштабе сообщили, что в районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области был уничтожен вражеский ЗРК С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

В ночь на 29 сентября стало известно, что ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов в волшебном, Олешках и Херсоне, а также по мосту в Новой Каховке. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

По данным Геншаба ВСУ, за минувшие сутки, 28 сентября, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

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