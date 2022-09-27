Также обезврежены пять вражеских пунктов управления и три склада с боеприпасами.

Сегодня украинские защитники мощно ударили по врагу и поразили около 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

Отмечается, что за текущие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов.

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"Подтверждено поражение семи районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и трех позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и пять беспилотников разного типа.

"Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, к 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции противовоздушной обороны и три склада с боеприпасами. Потери уточняются", - добавили в Генштабе.

Война РФ против Украины: что известно о текущей ситуации на фронте

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты захватили некоторые украинские населенные пункты. Рашисти убивают мирное население, бьют по людям ракетами и бомбами, а также мародерят. Россияне воруют даже унитазы.

Однако Вооруженные Силы Украины дают оккупантам достойный отпор. Защитники Украины регулярно устраивают рашистам настоящий ад и удачно "демилитаризуют" армию РФ. Так, подразделения Вооруженных сил Украины за сутки ликвидировали около 550 оккупантов. Всего с 24 февраля на "концерт Кобзона" украинские защитники отправили 57750 российских захватчиков.

Кроме этого, за сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов.

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