В частности, деньги не будут выплачиваться тем, которые находятся на лечении, потому что они должны предоставить оправдательные документы относительно своего отсутствия.

Отдельным боевикам одной из бригад российских оккупантов из 2-го армейского корпуса перестали выплачивать денежное обеспечение.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Как отмечают в Генштабе, из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях.

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"По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады издало распоряжение не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Возобновление выплат происходит только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что армия через сильный кадровый голод пытается привлечь к войне против Украины добровольцев. Страна агрессор предлагает добровольцам улучшение соцпакета, если они пойдут воевать в Украину.

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