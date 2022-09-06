Олег Жданов отметил, что уже были случаи, когда командиры стреляли в солдат, а солдаты убивали командиров.

Отсутствие средств для финансирования российской армии негативно скажется на ее боеспособности. Дойдет до того, что солдаты начнут потихоньку убивать своих командиров и разбегаться, как тараканы в надежде попасть домой независимо от обстоятельств

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom

"Просто командир будет единственным препятствием. На сегодняшний день дисциплина армии РФ держится на командирской воле. Они стараются подавлять упаднические настроения, в том числе и применение физической силы. Были случаи в апреле-мае, когда командиры применяли оружие против своих солдат, чтобы остальных вернуть на позиции. Были случаи, когда солдаты убивали своих командиров и пытались покинуть свои позиции в направлении государственной границы Российской Федерации. Там коррупция в масштабах бригад. Командир бригады – главный рукомойник", - рассказал Жданов.

При этом он отметил, что такая ситуация в армии РФ приведет к деморализации и снижению боеспособностей воинских частей вплоть до отказа от участия в боевых действиях.

Также он отметил, что если на фронте "сарафанное радио" работает медленно, то в самой России, особенно в регионах, где было больше всего желающих воевать, достаточно быстро расходится информация, в том числе и о выплатах.

Как ранее сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов отметил, что по самому пессимистичному сценарию война в Украине может закончиться летом следующего года. Однако стоит рассматривать и более оптимистичные варианты.

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