На продолжительные военные контракты желающих в России уже не находится.

Армия РФ из-за сильного кадрового голода пытается вовлечь в войну против Украины добровольцев.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Кадровая ситуация с личным составом нашего врага крайне сложная. Из тех фактов, которые нам известны, мы можем делать такие выводы", – сказала она.

Видео дня

По словам Маляр, в России ввели краткосрочные трехмесячные контракты, потому что на продолжительные контракты желающих уже не находится.

"Хотя на самом деле контракт на войну в Украине – это билет в один конец. Большинство из них уже просто не возвращаются домой", – отметила замминистра.

Она добавила, что страна агрессор предлагает добровольцам улучшение соцпакета, если они пойдут воевать в Украину.

"Они хотят делать для них определенные социальные льготы, потому что у них не хватает людей, которые могли бы здесь воевать. И здесь проблема для них не только в том, что мы их очень активно и эффективно уничтожаем, но и в том, что россияне просто боятся сюда идти, потому что они уже хорошо осведомлены, в том числе благодаря и нашей информационной работе, о том, что здесь с ними происходит – они фактически здесь пушечное мясо", – подытожила Маляр.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины мощно обновили статистку потерь России. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали почти 500 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Всего же с 24 февраля ВСУ ликвидировали более 50 тыс. российских военных, более 2 тыс. танков, более 400 самолетов и вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: