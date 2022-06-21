Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и Запада находится на низкой точке.

Российские власти прямо угрожают затягиванием войны против Украины. Российская Федерация больше не будет доверять Западу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью MSNBC.

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", - заявил спикер Путина

По его словам, отношения России и Запада сейчас находится на низкой точке.

При этом он указал, что Кремль не может гарантировать сохранение жизни граждан США, попавших в плен к боевикам "ДНР" под Харьковом.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР", подконтрольной Кремлю, осудил трех пленных иностранцев, которые воевали в составе Вооруженных сил Украины, к смертной казни. Речь идет о двух британцах - Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В свою очередь Управление ООН по правам человека осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранным добровольцам в Украине так называемым "судом" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики".

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