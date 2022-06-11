Британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саудуна Брагима схватили в плен во время боя за Мариуполь.

Управление ООН по правам человека осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранным добровольцам в Украине так называемым "судом" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики".

Об этом сообщают в пресс-службе ООН.

"Такие судебные процессы над военнопленными равносильны военному преступлению, - заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани. - УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "днр" приговорил троих военнослужащих к смерти. По словам украинского командования, эти люди входили в состав ВСУ, и если это так, то они не должны рассматриваться как наемники".

В свою очередь представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что эта организация всегда выступала и будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

"Мы призываем, чтобы комбатантам, которые были задержаны, дали международную защиту, и чтобы с ними обращались в соответствии с Женевскими конвенциями", - добавил он.

Троих мужчин - британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саудуна Брагима - схватили в плен во время боя за город Мариуполь. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР", подконтрольного Кремлю, приговорил трех пленных иностранцев, которые воевали в составе ВСУ, к смертной казни.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что пленные иностранцы пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с ВСУ.

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Украина уже начала досудебное расследование по данному факту.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что подобные шаги являются опасным сигналом, что "Россия так действует по отношению к любым гражданам любого государства".

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