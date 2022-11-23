Есть угроза повторных обстрелов.

В Киевской области есть попадания российских ракет по жилищному сектору и инфраструктурным критическим объектам. Полиция сообщила о пожаре в жилом доме.

"В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Есть угроза повторных обстрелов", - сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В свою очередь в полиции сообщили, что российская ракета попала в жилой дом. На обнародованных фото видно накрытого человека.

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"Ракетный удар по Киевщине. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Ракетная атака по Украине 23 ноября - что известно

Российские самолеты выпустила по Украине большое количество ракет. В нескольких областях сработала система ПВО.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что по меньшей мере девять российских бомбардировщиков Ту-95 находятся в небе.

В Киеве вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры. В связи с ракетной атаке в столице происходят экстренные отключения электроэнергии. В КМВА сообщили, что в результате попадания российской ракеты повреждено двухэтажное здание. Один человек погиб и один пострадал.

Два звука, похожих на взрывы слышно в районе Кременчуга. Кроме того, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что область под обстрелом врага. Россия бьет по объектам критической инфраструктуры.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город остался без света.

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