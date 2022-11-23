Выпущено не менее 5 ракет.

Российская Федерация подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95. Возможен ракетный удар по Украине.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, оккупанты могут ударить по южным регионам страны.

"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12-00. Будут пуски - скажу. 9 шт Ту-95 взлетели", - написал Ким.

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Обновлено в 12:35: Ким сообщил, что Россия совершила не менее 5 пусков с самолетов вблизи оккупированного Мариуполя.

По состоянию на данный момент в южных, восточных и части центральных областей раздается воздушная тревога.

Массированный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 дронов-камикадзе.

По данным МВД, в результате массированного ракетного удара РФ погиб один человек, еще шесть получили ранения.

15 ноября спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что таким образом оккупанты превысили количество ракет, выпущенных во время массированного ракетного удара 10 октября, когда направили на Украину 84 ракеты.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия имеет ракет еще для 3-4 массированных обстрелов Украины, равноценным атакам 15 ноября.

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