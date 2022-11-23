Сейчас воздушная тревога в украинской столице продолжается.

Из-за обстрелов России 23 ноября столичное метро работает в ограниченном режиме. Причина - люди используют подземку как укрытие.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Высадка пассажиров осуществляется лишь на тех станциях, где нет большого скопления людей.

"Относительно изменений в работе метро следите за сообщениями на станциях. Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не ходит наземными участками", - говорится в сообщении.

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Сейчас воздушная тревога в украинской столице продолжается, поэтому людей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено 15:15. Метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени, сообщили в КГГА.

Ракетная атака по Киеву 23.11.2022

Днем 23 ноября в Киеве прогремела серия взрывов, зафиксированы "прилеты" в городе. По состоянию на 15.30 есть информация о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы.

По данным КМВА, три человека погибли и шесть пострадали в результате попадания в двухэтажку.

Мэр Виталий Кличко сообщает, что четыре человека госпитализированы, одному оказали помощь на месте.

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