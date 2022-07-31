В Крым противники самолетами доставляют ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В оккупированный Крым после восстановления перебросили батальонно-тактическую группу Воздушно-десантных войск России, чтобы отправить на войну РФ против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает "Радио Свобода".

"Мы знаем, что сейчас зашла батальонно-тактическая группа воздушно-десантных войск после своего восстановления – она зашла в Крым и после этого будет выдвигаться на территорию юга Украины. Так что там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны (ПВО). Они понимают, что есть угроза", – заявил Скибицкий.

По его данным, самолетами в Крым доставляют ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

"Военная разведка постоянно мониторит все, что связано с воздушным пространством оккупированных территорий, полуострова Крым, Черного моря. Потому что это опасность для нас. Первая угроза – использование тактической армейской авиации. Постоянно на Крымский полуостров перевозят грузы военного назначения. Поэтому транспортники в Крыму - это не новость для нас, потому что перемещаются те же ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400. Перемещаются другие военные грузы. Перемещается личный состав", - сказал представитель ГУР.

Ранее Вадим Скибицкий сообщил, что на войну в украинское государство не захотели возвращаться 200 морпехов 810-й бригады морской пехоты российского Черноморского флота.

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