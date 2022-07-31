В украинское государство не захотели снова отправиться члены одной из бригад морской пехоты Черноморского флота РФ, отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

На войну в Украине отказались возвращаться 200 морпехов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует "Радио Свобода".

"Что стало негативным для российского командования? То, что порядка двухсот военнослужащих 810-й бригады отказались вновь возвращаться на территорию юга Украины. И это возникла такая существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого слаживания батальйонно-тактической группы, которые проводились в мае месяце. Но, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. Но это уже совсем другие батальонно-тактические группы чем те, которые были в начале", – сказал Скибицкий.

По его словам, боевой потенциал, боевой опыт, те специальности, которые являются критическими для таких подразделений, "они на сегодняшний день отсутствуют".

"Во-вторых, сама 810-я бригада, и ее основная задача – это проведение морских штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий. А, соответственно, если не будет подготовленных специалистов, если не будет четкого слаживания подразделения, то боевой потенциал этой БТГр да и всей бригады, он уменьшается", – отметил представитель ГУР.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель оборонного ведомства США заявил, что Россия ежедневно несет сотни потерь в полномасштабной войне в Украине и потеряла тысячи лейтенантов и капитанов, а также сотни полковников и "много" российских генералов.

Напомним, полномасштабная война в Украине с Россией началась рано утром 24 февраля.

Защитники нашего государства давали достойный отпор захватчикам. По состоянию на 31 июля на нашей территории ликвидировали уже 40 830 противников.

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