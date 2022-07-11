Противник сейчас находится на определенном пике, если будут продвижения, то они будут несущественными, отметил советник министра внутренних дел.

В ближайшей перспективе у врага не будет успехов на фронте, поэтому россияне будут больше запугивать украинцев, чтобы вынудить к переговорам.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире информационного телемарафона.

"Мы видим сейчас, что в ближайшей перспективе у врага не будет определенных побед на линии фронта. Враг остановился, об этом он официально заявил, об определенной оперативной паузе, хотя это, по сути - невозможность продвигаться", - сказал он.

По словам советника, за последние две недели украинские войска уничтожили около 30 складов с боеприпасами, что также замедлит врага.

"Конечно, сейчас стратегией врага будет борьба против нашего гуманизма, против гражданского населения, возможность запугивания, чтобы заставить сесть за стол переговоров", - считает он.

Смирнов отметил, что враг понимает, что дальше продвигаться будет все труднее и труднее.

"Враг сейчас находится на определенном пике, если будут продвижения, то они будут несущественными, сейчас у него лучшие позиции, чтобы заставить нас сесть за стол переговоров", - отметил представитель МВД.

Ранее советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что во время войны в Украине последним крупным успехом РФ станет Лисичанск Луганской области. Напомним, город был захвачен противником.

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