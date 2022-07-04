Последний серьезный успех РФ в Украине будет связан с городом Лисичанск, считают в Офисе президента.

В ходе войны в Украине последним крупным успехом Российской Федерации станет город Лисичанск Луганской области.

Таким прогнозом насчет войны в Украине поделился советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"(Лисичанск - Ред.) - это последний успех российской армии на территории Украины. Крупный, имеется в виду", - сказал он.

Напомним, рано утром 24 февраля 2022 года войска РФ осуществили полномасштабное вторжение в Украину, в частности, с территории Беларуси. Позже оккупанты пошли в наступление на части Донецкой и Луганской областей.

Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны.

3 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что после тяжелых боев украинские военные вышли из Лисичанска. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай утверждал, что защитники Украины покинули город без потерь.

По словам Алексея Арестовича, оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации - это успешная военная операция украинских сил.

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