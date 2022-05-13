Уже около 120 жителей Херсона были похищены рашистами.

Рашисты продолжают акции запугивания и фильтрации гражданского населения Украины на оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

"В селе Безыменное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисти предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В оккупированном Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревоги.

"Одновременно приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать домов. Так россияне убеждают местное население, что Вооруженные силы Украины собираются применить в городе химическое оружие. В оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков в которую входят сотрудники ФСБ, офицеры "Министерства госбезопасности ДНР" и представители ЧВК "Лига" (бывшая "Вагнер"). Их задача – найти людей, которые согласятся работать в "спецслужбах ДНР". Параллельно проводятся показательные фильтрационные мероприятия в отношении патриотически настроенных местных", - сообщают разведчики.

За время пребывания указанной группы было замучено и убито до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. Сейчас их местонахождение не известно.

"12 мая указанная группа прибыла в местное СИЗО где проводила так называемую "мобилизацию" среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия. Несмотря на смертельную опасность со стороны рашистов, украинцы продолжают сопротивление на временно оккупированных территориях", - отмечают в сообщении.

Напомним, МВД выяснило имена оккупантов из видео CNN, которые убили двух гражданских на Киевщине. Также МВД идентифицирует и задерживает украинцев, которые разворовывают имущество на относительно спокойных территориях.

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