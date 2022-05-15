Михаил Подоляк отметил, что никто в мире не хочет затяжной войны с Москвой.

Война в Украине может завершиться уже в текущем году. Для этого западные страны должны ввести эмбарго на российскую нефть, а также поставить вооружение.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, никто в мире, в том числе и Украина, не заинтересован в затяжной войне в Российской Федерации

"Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе" – написал Подоляк в соцсети.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для Владимира Путина.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть. По его словам, президент России Владимир Путин думал, что сможет захватить Украину и разделить демократические силы мира своей быстрой победой.

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