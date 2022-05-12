По словам премьер-министра, санкции должны быть действительны, пока российская агрессия не закончится и не восстановится украинский суверенитет.

Нидерланды поддержат эмбарго на российскую нефть.

Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время онлайн-выступления в Верховной Раде Украины.

По словам Рютте, президент России Владимир Путин думал, что сможет захватить Украину и разделить демократические силы мира своей быстрой победой.

"Но он ошибался. По правде, он очень просчитался, потому что случилось самое противоположное его намерениям - силы демократии на Западе объединены как никогда. И на это есть очень хорошее основание - это война за будущее демократии, международное право, речь идет о праве суверенного народа выбирать свою дорогу в жизни, речь идет о свободе: вашей и нашей свободе", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что это война "за наше общее будущее", поэтому санкции, наложенные на Россию и на ее руководство, "беспрецедентные в нашей истории", так как никогда такие масштабные санкции не вводили "так быстро, так прямо и в таком объеме".

Премьер-министр Нидерландов отмечает, что международное сообщество должно сделать больше и как можно быстрее - остановить покупку российской нефти.

"Нидерланды готовы прибегнуть к этому действию вместе с нашими партнерами и союзниками без промедления", - подчеркнул он.

По его словам, санкции должны быть действительны, пока российская агрессия не закончится и не восстановится украинский суверенитет.

Рютте добавил, что Нидерланды поддерживают Украину, поставляя оружие.

"Это началось с поставки противотанковых и противосамолетных средств на первой грубой фазе этой войны. А теперь на новой фазе в битве за Донбасс мы присылаем вам самоходные артиллерийские средства, гаубицы совместно с Германией", - подчеркнул он.

При этом отметил, что его страна вместе с союзниками продолжит помогать Украине, в частности, поставляя оружие "там, где надо и когда надо".

Премьер-министр Нидерландов заверил, что будут помогать и в восстановлении Украины, и в достижении правосудия в отношении агрессора - наказание за военные преступления.

"Российские войска прибегают к сексуальному насилию как оружию в этой войне, мы слышим о депортации, пытках и даже хладнокровном убийстве невинных гражданских людей", - подчеркнул он.

По его словам, Нидерланды присылают большую группу судебных экспертов в Украину, чтобы были собраны доказательства преступлений оккупантов и правосудие состоялось. Он выразил убеждение, что Украина победит в войне с Россией, и процитировал слова украинского гимна.

Нефтяное эмбарго: что известно

Напомним, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для Владимира Путина.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк призывает страны Европейского союза не заигрывать с агрессором и ввести эмбарго на российскую нефть.

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