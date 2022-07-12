Оккупанты также пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях, обстреливая украинские позиции вдоль линии соприкосновения.

На Славянском направлении враг совершил неудачную попытку штурма для улучшения положения в районах Мазанівки, Ивановки и Долины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6: 00.

"На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазанівки, Ивановки и Долины. Все действия врага в направлениях указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чепель, Великая Камышеваха, Барвенково, Дубравный, Мазанівка, Богородичное и Адамовка.

По данным Генштаба, враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

В частности, оккупанты осуществляют систематический огневой влияние по позициям вдоль линии соприкосновения для ограничения действий подразделений Сил обороны Украины и применяют штурмовую и армейскую авиацию.

В отдельных районах проводит фортификационное оборудование передовых позиций.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 июля на Славянском направлении враг пытался провести разведку боем возле Мазанівки. Результат получился неудачным благодаря профессионализму украинских защитников. Оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить.

Вас также могут заинтересовать новости: