Противник обстреливал более десяти населенных пунктов в Харьковской области и возле Славянска.

На Славянском направлении враг пытался провести разведку боем возле Мазановки. Результат получился неудачным благодаря профессионализму украинских защитников. Оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.

"На Славянском направлении враг производил огневое поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Великая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Червоное и Сулиговка. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного. Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли", — сообщили в Генштабе.

Об активных боевых действиях на Харьковском направлении не сообщается. Враг использовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов на севере, востоке и юге от областного центра. Авиационные удары наносились неподалеку от Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

Напомним, в утренней сводке от Генштаба тоже упоминалось о неудачной вражеской разведке боем в районе Долины на Славянском направлении.

Славянск после отвода украинских войск из Лисичанска стал прифронтовой зоной. В британской разведке назвали захват города следующей оперативной целью рашистов.

По данным аналитиков Института изучения войны, оккупационная армия может попытаться наступать на Славянск и Краматорск с трех направлений. Сейчас враг проводит ограниченные атаки на Донбассе, чтобы ВСУ не перехватили инициативу, и готовится к следующему большому штурму.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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