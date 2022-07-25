Украинские военные ослабят оккупантов настолько, что они просто не смогут наступать. После этого ВСУ перейдут к контрнаступлению.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Радио Чикаго".
"Главным условием для контрнаступления является прекращение способности противника наступать. В противном случае нет никакого смысла наступать, поскольку мы нарвемся на встречные контрудары и все накопившие мы силы потратим на встречные бои", – говорится в сообщении.
Арестович отметил, что украинским бойцам необходимо истощить силы россиян
"Мы это делаем, ведя маневровую оборону на тех участках, где они пытаются наступать, куда стянуты 60% сил России от Изюма до Бахмута и до границы Луганской и Донецкой областей. Треугольник. Там сейчас 60% тех 130-150 тысяч российских войск, которые в принципе здесь воюют. Так вот, российская армия вышла на плато недели три назад и это плато начало медленно крениться, а мы, наоборот, начали набирать обороты. Вот когда эти два графика сойдутся, мы перейдем в наступление", - объяснил советник главы ОПУ.
По его словам, главные события произойдут "ближе к осени".
Как ранее сообщал УНИАН, геополитический аналитик американского Института изучения войны Джордж Варос отметил, что украинская армия способна освободить значительную часть захваченной российскими оккупантами территории Херсонской области.