Аналитики предупредили, что информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.

Силы обороны Украины, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Анализ относительно вероятного начала контрнаступления на Херсонщине может быть несколько неточным из-за ограниченного количества открытых данных. Анатитики предупредили, что информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.

По данным ISW, район между линией фронта и Херсоном является сельским и в основном состоит из небольших населенных пунктов, которые с меньшей вероятностью сообщают о передвижении войск и сражений, что позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые появляются в отчетах из открытых источников. Оккупанты также не имеют стимула сообщать о победах ВСУ.

Ранее стало известно, что на Херсонщине ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Депутат местного облсовета Сергей Хлань отметил, что это "еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении".

Также сообщалось, что в результате успешного контрнаступления ВСУ окружено до двух тысяч российских военных. "Зеленый коридор" для выхода из окружения запросили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецподразделения и танковая.

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