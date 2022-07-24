На первом этапе точно будет освобожден областной центр, прогнозирует эксперт.

Украинская армия способна освободить значительную часть захваченной российскими оккупантами территории Херсонской области.

Такое мнение высказал в интервью "Суспильному" геополитический аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Варос.

Он прогнозирует, что контрнаступление сначала будет касаться правобережной части региона, на которой также расположен областной центр.

"Украинцам будет трудно провести большее контрнаступление. Я думаю, что будет по крайней мере одна часть контрнаступления для освобождения территорий вплоть до Перекопского вала возле Крыма. Но переправа через Днепр будет сложной задачей, поэтому я думаю, что первый этап контрнаступления, скорее всего, будет сосредоточен на освобождении Херсона, а также всей территории по ту сторону реки Ингулец. Например, территории от Высокополье до Новой Каховки", - предположил он.

Аналитик также отметил чрезвычайную важность Антоновского моста, которым Россия использует для поддержки своей группировки в Херсоне.

"В общем, есть два великих моста - Антоновский и Новокаховский. Украинское контрнаступление должно было бы разорвать эти линии снабжения, чтобы россияне не могли больше предоставлять подкрепления по ним в Херсон. В то же время я надеюсь, что украинцы не уничтожат эти мосты, потому что они понадобятся, чтобы продолжить контрнаступление из Херсона на Крым. Потому что иначе придется строить понтонные переправы через Днепр. А это чрезвычайно широкая река, поэтому это было бы крайне трудно", - отметил Варос.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

Ранее, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.