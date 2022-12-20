Президент Украины Владимир Зеленский считает эту неделю чрезвычайно важной для Украины, чтобы пройти зиму.
"Эта неделя чрезвычайно важна для Украины. Для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец воцарился на всех участках нашей с вами границы. Границы Украины", - подчеркнул глава государства в вечернем обращении к украинцам.
Он убежден, что "мы обязательно выстоим, обязательно получим для Украины необходимую поддержку".
Также Зеленский призвал украинцев поддерживать защитников непокоренного Бахмута и других украинских городов, где происходят самые жестокие бои против российских оккупантов.
"Вернулся из Донетчины - из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут, не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать - абсолютно все", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что на пути к передовой он проехал такие города, как Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и другие города и села, которые "сейчас буквально борются за жизнь для всех нас, для всех украинцев и для всего украинского, а больше - для всего и всех, кто хранит в себе человечность".
"Посмотрите, какое в России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг - выжженную землю и уничтоженную жизнь. Боль, руины и могилы. Это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои. Именно это они выгоняют из Украины, шаг за шагом, возвращая жизнь на нашу землю, куда вошли оккупанты. И чтобы это движение было, чтобы был наш рубеж, чтобы мы возвращали наш украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства - и есть Бахмут, есть крепость, и есть наши героические защитники", - сказал президент.
По его словам, "каждый день, который украинские защитники выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая атака, которую они отбили, и каждая контратака, которую они совершили - это жизнь для Украины".
Война в Украине: последние новости
Во вторник, 20 декабря, украинские защитники уничтожили склад боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы российских войск. Также авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов России.
По состоянию на 20 декабря, общие боевые потери России в Украине составляют более 99,2 тысяч личного состава.