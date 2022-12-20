Президент убежден, что Украина выстоит.

Президент Украины Владимир Зеленский считает эту неделю чрезвычайно важной для Украины, чтобы пройти зиму.

"Эта неделя чрезвычайно важна для Украины. Для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец воцарился на всех участках нашей с вами границы. Границы Украины", - подчеркнул глава государства в вечернем обращении к украинцам.

Он убежден, что "мы обязательно выстоим, обязательно получим для Украины необходимую поддержку".

Видео дня

Также Зеленский призвал украинцев поддерживать защитников непокоренного Бахмута и других украинских городов, где происходят самые жестокие бои против российских оккупантов.

"Вернулся из Донетчины - из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут, не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать - абсолютно все", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что на пути к передовой он проехал такие города, как Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и другие города и села, которые "сейчас буквально борются за жизнь для всех нас, для всех украинцев и для всего украинского, а больше - для всего и всех, кто хранит в себе человечность".

"Посмотрите, какое в России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг - выжженную землю и уничтоженную жизнь. Боль, руины и могилы. Это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои. Именно это они выгоняют из Украины, шаг за шагом, возвращая жизнь на нашу землю, куда вошли оккупанты. И чтобы это движение было, чтобы был наш рубеж, чтобы мы возвращали наш украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства - и есть Бахмут, есть крепость, и есть наши героические защитники", - сказал президент.

По его словам, "каждый день, который украинские защитники выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая атака, которую они отбили, и каждая контратака, которую они совершили - это жизнь для Украины".

Война в Украине: последние новости

Во вторник, 20 декабря, украинские защитники уничтожили склад боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы российских войск. Также авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов России.

По состоянию на 20 декабря, общие боевые потери России в Украине составляют более 99,2 тысяч личного состава.