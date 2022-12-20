Армия РФ лишилась еще одного склада боеприпасов.

Во вторник, 20 декабря, украинские защитники уничтожили склад боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, отчитываясь о новых мощных ударах подразделений ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины.

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", - отмечается в сообщении.

Также Генштаб сообщил, что российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях, а на других направлениях РФ осуществляют оборону ранее занятых рубежей.

Потери России в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 20 декабря, общие боевые потери России в Украине составляют более 99,2 тысяч личного состава.

Кроме того, Россия уже потеряла: танков - 2 тыс. 995, боевых бронированных машин - 5 тыс. 974, артиллерийских систем - 1 тыс. 960, реактивных систем залпового огня - 410, средств ПВО - 212, самолет - 281, вертолетов - 266.