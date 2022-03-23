Россия пытается любым способом привлечь вооруженные силы Беларуси к участию в войне против Украины.

Украинская армия готова к возможной военной угрозе со стороны Беларуси.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что российское правительство пытается привлечь Беларусь к вступлению в войну против Украины, в том числе с помощью финансовых преференций в виде поставок нефти, газа, кредитов.

"Они пытаются любым способом привлечь вооруженные силы (Беларуси) к этим вещам. Мы думаем, что у белорусского народа есть понимание, что этого делать не надо, но если они придут на нашу территорию, я об этом неоднократно говорил, как большинство рашистов, они будут отправляться в черных полиэтиленовых пакетах", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также убежден, что шансов у наступления со стороны Волыни у российских военных тоже нет.

Он также отметил, что движение врага на Юге наши военные успешно сдерживают.

Также Данилов прокомментировал отсутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу в медиапространстве.

"На сегодняшний день там не только Шойгу нет, там много генералов, которые уже не выходят на связь. У них уже много генералов, которых они поменяли, чтобы с новыми силами делать наступление, но я могу сказать - им это не поможет", - отметил он.

Также он добавил, что сейчас в России происходит "выяснение отношений" между различными структурами.

"ФСБ тыкает пальцами, что это военные недоработали, военные говорят, что это недоработали другие структуры", - отметил Данилов.

Ранее сегодня в Генштабе заявили, что РФ продолжает накапливать технику вдоль белорусской границы.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.