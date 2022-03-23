Также Беларусь закрывает украинское консульство в Бресте.

Белорусский МИД заявил, что число украинских дипломатов в Беларуси будет сокращено и они должны покинуть территорию республики в течение 72 часов.

Об этом говорится в сообщении ведомства. Также Беларусь закрывает украинское консульство в Бресте.

Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства.

В МИД считают, что конечной целью этой провокации не являются усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины.

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